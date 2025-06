Cresce la tensione a casa Beckham la richiesta di Meghan Markle fa tremare Victoria

L’atmosfera a Beckingham Palace si fa sempre più tesa: tra tensioni familiari e rivelazioni sorprendenti, la famiglia Beckham si trova al centro di un vortice di emozioni e conflitti. La richiesta di Meghan Markle ha ulteriormente scosso le già fragili relazioni, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata saga familiare. In questo scenario di tensione crescente, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?

Dopo l’assenza di Brooklyn Beckham al cinquantesimo compleanno di suo padre David, la frattura all’interno della famiglia a Beckingham Palace non fa che intensificarsi. I motivi della frattura sarebbero diversi e da mesi l’ex calciatore e Victoria non rivolgerebbe la parola al figlio. Tanto che il 26enne avrebbe appreso della presunta nomina dell’ex calciatore a Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico dai media. E come se non bastasse, in questa faida si starebbe intromettendo anche Meghan Markle, un tempo amica intima dei Beckham e ora decisa a fare lo sgambetto a Posh e Becks. Brooklyn Beckham sempre più lontano dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cresce la tensione a casa Beckham, la richiesta di Meghan Markle fa tremare Victoria

