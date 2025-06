Cresce la competizione nel mercato dei pieghevoli | Google inizia a ritagliarsi spazio

Il mercato degli smartphone pieghevoli si infiamma, con Google che si fa strada tra giganti affermati. La concorrenza si accende e il panorama si trasforma: scopri come questa battaglia per il primato sta modificando le quote di mercato e cosa riserva il futuro per i dispositivi innovativi. Vuoi conoscere i dettagli? Continua a leggere e lasciati sorprendere dalle tendenze emergenti nel mondo della tecnologia mobile.

Aumenta la competizione nel mercato degli smartphone pieghevoli, con Google in grado di dire la sua: vediamo come è cambiato il market share.

Le notizie più recenti da fonti esterne

