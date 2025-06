Crac Carife oltre mille persone interessate dopo l' apertura dello sportello per l' assistenza

L'apertura dello sportello di assistenza per gli ex azionisti Carife ha suscitato un interesse straordinario, con oltre mille persone coinvolte. A due mesi dall'avvio, più di 400 Pec sono state inviate tramite il Punto, dimostrando la forte esigenza di tutela e supporto. Questo servizio rappresenta un passo decisivo per proteggere i diritti degli investitori. Scopriamo insieme come questa iniziativa possa fare la differenza nel loro percorso di tutela.

A un paio di mesi dalla sua apertura, il bilancio dello sportello informativo per l'assistenza agli ex azionisti Carife a indica oltre 400 Pec, spedite direttamente tramite il Punto. Pec che "hanno esercitato l'interruzione della prescrizione al diritto al recupero del valore delle azioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Crac Carife, oltre mille persone interessate dopo l'apertura dello sportello per l'assistenza

