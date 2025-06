Costruzioni, le Pmi campane vedono rosa ma lamentano carenza di personale qualificato e burocrazia.

Le PMI del settore costruzioni in Campania vedono un futuro promettente, sostenuto da investimenti e iniziative di rigenerazione urbana. Tuttavia, affrontano sfide cruciali: la carenza di personale qualificato e una burocrazia complessa frenano il pieno potenziale di questa industry fondamentale. La combinazione di opportunità e ostacoli rende il settore un campione di resilienza e innovazione, ma è fondamentale che si trovino soluzioni efficaci per sbloccare tutte le sue energie.

In Campania il comparto delle costruzioni rappresenta un settore chiave per l'economia regionale, con 68.616 imprese  attive su un totale di 502.285, pari a circa il 13%  del tessuto imprenditoriale locale 1. Un'industria diffusa e radicata, essenziale per accompagnare i processi di rigenerazione urbana e di transizione sostenibile. A conferma di questa centralità, circa 936 milioni di euro del PNRR  sono stati destinati a interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio nella regione 2,evidenziando l'impegno a favore della conservazione dell'ambiente costruito. Proprio di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del recupero degli edifici storici si è discusso oggi a Napoli, in occasione della quarta tappa dei Saie Lab, organizzati da Saie – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti.