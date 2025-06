Costruzione realizzata senza autorizzazione | scatta il sequestro per abusivismo edilizio

Nel cuore di Terracina, un edificio realizzato senza autorizzazioni ha portato al sequestro da parte delle forze dell'ordine. Se il vostro progetto edilizio non rispetta le normative vigenti, rischiate sanzioni pesanti e interventi drastici. La legge è chiara: proteggere il patrimonio e garantire la sicurezza sono priorità assolute. Per evitare spiacevoli sorprese, affidatevi a professionisti del settore e rispettate le normative edilizie.

Un manufatto abusivo, realizzato senza le autorizzazioni necessarie, è stato scoperto e sequestrato in pieno centro a Terracina. Il sequestro è stato operato dagli agenti della polizia locale nel corso di un servizio di prevenzione e lotta all'abusivismo sul territorio. Gli agenti, guidati dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Costruzione realizzata senza autorizzazione: scatta il sequestro per abusivismo edilizio

In questa notizia si parla di: sequestro - abusivismo - costruzione - realizzata

Abusivismo finanziario, sequestro milionario a Catanzaro e finti promotori arrestati: come agivano - Due finti promotori finanziari sono stati arrestati a Catanzaro per abusivismo finanziario. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 1,8 milioni di euro, risultato di operazioni illecite.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Costruzione abusiva in pieno centro: scatta il sequestro; Abuso edilizio, nuovo sequestro a Milano allo “Scalo House” di via Valtellina; Sermoneta, costruzione abusiva scoperta dai Carabinieri: 33enne denunciato.

Pollica, sigilli a costruzione abusiva in area protetta - I carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza su un fabbricato in costruzione in località Pioppi, nel comune di Pollica, ...

Pollica, sigilli a una costruzione abusiva in area protetta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Abusivismo, maxi sequestro nel Napoletano: sotto chiave 23 alloggi e 13 villette per 7,5 milioni - dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo emessi dal gip di Nola ...