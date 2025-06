Costituzione e memoria nelle aule pisane | il nuovo anno scolastico dell’Anpi

Ogni anno, l’ANPI rinnova il suo impegno nelle aule pisane, portando avanti un progetto di educazione civica che affonda le radici in un protocollo nazionale siglato nel 2014. Un ponte tra passato e futuro, volto a rafforzare i valori della Costituzione, della democrazia e della memoria tra i giovani. A Pisa, questa iniziativa è diventata un modello condiviso, grazie alla sinergia tra istituzioni e comunità, per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Pisa, 10 giugno 2025 – Un impegno che si rinnova ogni anno, in continuità con un protocollo nazionale firmato nel 2014 tra l’ANPI e il Ministero dell’Istruzione, per portare nelle scuole italiane i valori della Costituzione, della democrazia e della memoria. A Pisa, quel protocollo è diventato un modello condiviso, grazie alla collaborazione tra il Comitato provinciale ANPI, l’Ufficio scolastico territoriale e i 37 Comuni suddivisi nelle quattro Conferenze dei Sindaci per l’educativo. Dal 2015 a oggi, il percorso non si è mai interrotto, neppure durante gli anni più duri della pandemia. Per l’anno scolastico 2024-2025 l’Anpi ha confermato il suo sostegno al mondo della scuola attraverso due progetti distinti ma complementari, destinati agli istituti di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it