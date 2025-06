Costantino Vitagliano il compleanno speciale | la visita a Padre Pio e come la rara malattia autoimmune lo ha cambiato Cosa fa oggi

Costantino Vitagliano, 51 anni oggi, celebra un compleanno speciale, ricco di riflessioni e rinascite. La sua vita, tra successi e sfide, è stata segnata anche dalla visita a Padre Pio, che gli ha regalato speranza e forza. La rara malattia autoimmune lo ha trasformato, rendendolo più consapevole e determinato. Oggi, Costantino continua a ispirare, dedicandosi con passione al suo nuovo percorso di vita.

Costantino Vitagliano oggi, 10 giugno, compie 51 anni: un compleanno speciale, una vita sull'onda del successo negli anni passati, poi segnata dalla malattia. Di recente è stato ospite a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Costantino Vitagliano, il compleanno speciale: la visita a Padre Pio e come la (rara) malattia autoimmune lo ha cambiato. Cosa fa oggi

In questa notizia si parla di: Costantino Vitagliano Compleanno Speciale

Costantino Vitagliano compie 50 anni: Mezzo secolo lo sento tutto. La malattia mi ha segnato; Costantino Vitagliano: Soffro di una grave malattia autoimmune - Verissimo Video; Costantino Vitagliano compie 50 anni: “Sono il 'papà' di Chiara Ferragni, oggi guadagno 2mila euro in 90 minuti.

Costantino Vitagliano compie 50 anni : «Una vita vissuta al massimo». Il compleanno dopo la rivelazione della malattia - Tanti invitati e dediche per l'ex tronista da parte delle persone a lui più care, come quella di un suo caro amico ...

Costantino Vitagliano compie 50 anni: «I tempi d'oro? Diecimila euro per un'ora in discoteca, con le chat un milione l'anno» - Costantino Vitagliano è stato il tronista per eccellenza, il personaggio più noto di Uomini e Donne, programma che gli ha regalato il successo nei primi anni 2000.

Costantino Vitagliano, malattia e come sta/ “Mi è cambiata la vita a 49 anni”: la devozione a Padre Pio e… - Come sta Costantino Vitagliano e cosa sappiamo della malattia dell’ex tronista nonché attore e opinionista noto al pubblico delle reti Mediaset?