Cosplay musica street food e sport nella Notte bianca a Cavezzo

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile nella Notte Bianca di Cavezzo, il grande evento che unirà cosplay, musica, street food e sport in un’atmosfera magica e coinvolgente. Dopo il successo di “Cavezzo per la Repubblica”, il Comune si impegna a rendere questa notte ancora più speciale, trasformando il centro in un vivace palcoscenico all’aperto. Vieni anche tu a scoprire tutte le sorprese in programma e a vivere il cuore pulsante della nostra comunità!

Dopo il successo di "Cavezzo per la Repubblica", il Comune di Cavezzo è pronto a proporre un nuovo grande appuntamento collettivo: la Notte Bianca 2025, in programma per venerdì 20 giugno, dalle 18 alle 2. Il centro del paese si trasformerà in un palcoscenico diffuso, con musica, danza, street.

