Così nasce un pianeta | la spettacolare immagine che svela i segreti del cosmo

mistero lontano diventa visibile: un’immagine che apre una finestra sul passato del nostro universo, svelando i segreti più profondi della formazione planetaria e regalando a tutti noi uno sguardo senza precedenti sulla nascita di un nuovo mondo.

Guardare nascere un pianeta è un privilegio per pochi esseri umani. Grazie a un’immagine spettacolare ottenuta con il Very Large Telescope in Cile (sempre lui), gli scienziati ritengono di aver immortalato il momento esatto in cui un pianeta gigante si sta formando attorno a una giovane stella. Questo evento rarissimo può aiutarci a comprendere meglio com’è nato anche il nostro sistema solare. E per la prima volta, ciò che finora era solo un modello teorico prende forma concreta davanti ai nostri occhi. La stella osservata si chiama 2MASSJ1612 e si trova a 430 anni luce dalla Terra. È una stella molto giovane, circondata da un enorme disco di gas e polveri, chiamato disco protoplanetario. 🔗 Leggi su Cultweb.it