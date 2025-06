Cos’è successo ieri nella villa del delitto di Garlasco consulente Poggi | Sopralluogo fatto con uno scopo

Il mistero che avvolge la villa di Garlasco si infittisce, ma grazie all’esperienza di Dario Redaelli, consulente di lunga data e analista della scena del crimine, possiamo fare luce sui dettagli del sopralluogo dei RIS. Un’operazione con uno scopo preciso, che potrebbe rivelare elementi chiave per risolvere il caso. Scopriamo insieme cosa è emerso dalle indagini di ieri e quali novità potrebbero cambiare le carte in tavola.

A Fanpage.it Dario Redaelli, l'esperto analisi della scena del crimine e consulente dal 2014 della famiglia Poggi, ha spiegato cosa è successo durante il sopralluogo di ieri dei Ris dei carabinieri nella villetta di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Successo Garlasco Consulente Poggi

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena - Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana.

In una puntata de #lavitaindiretta della Parodi al minuto 18 Reale cugino e consulente dei Poggi dice che raramente Sempio andava a casa di Marco ed addirittura neppure conosciuto dal papà di questi https://raiplay.it/video/2017/01/Omicidio-di-Garlasco-par Partecipa alla discussione

Un disegno di Pietro Pacciani, realizzato undici anni prima dell’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe collegarsi al caso di Garlasco? In questo video, vi mostro questo disegno, appartenente alla collezione privata dell’investigatore Davide Cannella della Falco In Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cos’è successo ieri nella villa del delitto di Garlasco, consulente Poggi: Sopralluogo fatto con uno scopo; Garlasco, l'ossessione di Sempio: “Fatte cose molto brutte”; Garlasco, 'sei impronte ignote sul muro vicino a Chiara'.

Cos’è successo ieri nella villa del delitto di Garlasco, consulente Poggi: “Sopralluogo fatto con uno scopo” - it Dario Redaelli, l'esperto analisi della scena del crimine e consulente dal 2014 della famiglia Poggi, ha spiegato cosa è successo durante ...

Garlasco, 60 giorni per riscrivere l'omicidio di Chiara Poggi (e chiarire le due anomalie della relazione del 2007) - Ci vorranno 60 giorni per avere il nuovo modello 3D della villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi.

Garlasco, Ris a casa Poggi con droni e laser per rianalizzare le traiettorie delle tracce di sangue - Sessanta giorni per ricostruire la dinamica del delitto a partire dalla posizione delle tracce di sangue come riportate sui documenti ...