Cosa sappiamo sull'omicidio di Romolo Baldo l'86enne accoltellato a morte nella sua villetta a Saronno

Per l'omicidio è stata arrestata la nuora 41enne, Elena Pagani: gli investigatori l'hanno portata in caserma dopo che l'hanno trovata sulla scena del delitto con l'arma in mano. L'anziano condivideva la casa con lei e il figlio, marito della donna. Non ci sono ancora certezze sul possibile movente.