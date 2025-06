Cosa sappiamo di Artur A il 21enne che ha compiuto una strage in una scuola di Graz in Austria

Il tragico episodio avvenuto a Graz sconvolge l’Austria e il mondo intero. Artur A., 21 anni, ex studente della scuola, ha scelto di scatenare l’orrore con armi legalmente detenute, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di nove vittime. Un dramma che solleva domande sulla sicurezza e sulla salute mentale. La vicenda si chiude con il suo suicidio, lasciando un dolore profondo e molti interrogativi irrisolti. Continua a leggere.

Artur A, 21 anni, era un ex studente della scuola dove ha compiuto la strage a Graz, in Austria, ma non si è mai diplomato. Ha aperto il fuoco con una pistola e un fucile legalmente detenuti: nella sparatoria sono morte 9 persone. Il giovane si è poi suicidato.

