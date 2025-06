Cosa mangiavano davvero i dinosauri | analizzato per la prima volta l’ultimo pasto di un sauropode

Scopri le sorprendenti abitudini alimentari dei giganti preistorici attraverso un’analisi innovativa dell’ultimo pasto di un sauropode. Grazie a tecniche all’avanguardia come raggi X e neutroni, i ricercatori hanno svelato dettagli inediti sulla dieta dei "colli lunghi". Un viaggio affascinante nel passato che ci permette di capire meglio la vita di questi enormi creature. Continua a leggere per scoprire cosa mangiavano davvero i dinosauri e come si nutrivano milioni di anni fa.

Grazie ad analisi condotte con raggi X e neutroni su una cololite, il fossile dell'ultimo pasto di un dinosauro, i ricercatori hanno scoperto cosa e come effettivamente mangiavano i "colli lunghi". Ecco cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quante uova mangiare alla settimana? La risposta definitiva; Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie di Roma e del Lazio; Se a colazione mangi sempre le stesse cose, c’è un perché.

Sauropodi: cosa mangiavano davvero? Il primo ritrovamento dello stomaco fossilizzato fa luce sulla dieta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

La colazione è davvero il pasto più importante della giornata? - Da sempre si dice che la colazione è il pasto più importante della giornata e che quindi non bisognerebbe saltarla.

Dieta con sostituti del pasto: funziona davvero? - I sostituti del pasto possono davvero favorire la perdita di peso?