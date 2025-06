Cosa indica un’iperecogenicità del muscolo papillare nel feto?

L’iperecogenicità del muscolo papillare nel feto, rilevata durante l’ecografia, indica un aumento della riflettività dei tessuti in quella zona. Questo può essere associato a diverse condizioni, ma nel tuo caso specifico non altera la funzione valvolare, quindi generalmente non rappresenta un motivo di preoccupazione immediata. È importante discutere con il tuo medico per una valutazione accurata e un eventuale monitoraggio. Ricorda, ogni dettaglio è fondamentale per garantire la salute del tuo bambino.

Salve, ho eseguito l'ecografia morfologica a 20+2, l'esito è stato positivo tranne una segnalazione di "iperecogenicità del muscolo papillare che non altera la dinamica valvolare". Non ho ricevuto nessuna spiegazione a riguardo e non so se posso stare tranquilla. Nel primo trimestre ho eseguito Bi Test e Dna fetale con esito basso rischio per tutte le patologie. Grazie in anticipo.