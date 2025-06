Cosa ha indossato Diletta Leotta per il concerto a San Siro dell’amica Elodie

Diletta Leotta ha scelto un look elegante e sofisticato per il concerto di Elodie a San Siro, dimostrando ancora una volta il suo stile impeccabile. Con un outfit che ha saputo coniugare glamour e semplicità , ha lasciato il pubblico senza parole. La sua presenza al primo grande evento negli stadi dell’amica Elodie ha sottolineato l’affetto e la complicità tra le due star. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli del suo abbigliamento!

Diletta Leotta ha sempre condiviso un'amicizia speciale con Elodie e non poteva mancare al suo primo concerto negli stadi, quello che è andato in scena l'8 giugno a San Siro. Cosa ha indossato per l'occasione?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

