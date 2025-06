Cosa fatta capo ha

Cosa fatta capo ha: il Governo, ancora una volta, supera con successo un test cruciale. La recente consultazione popolare sull’abrogazione di alcune leggi sul lavoro ha registrato un’affluenza irrisoria, sollevando dubbi sulla reale efficacia e sulla convenienza di tali iniziative. È il momento di riflettere sull’impatto sociale e sui costi di certe scelte, soprattutto quando le risorse finanziarie dedicate sono state già stanziate.

Il Governo ha attraversato indenne un altro collo di bottiglia, la consultazione popolare per l'abrogazione di alcune leggi inerenti l'argomento lavoro, varate tempo fa. L'affluenza alle urne è stata più che scarsa e ciò dovrebbe indurre quanti si sono adoperati a proporlo, soprattutto alla valutazione della convenienza dal punto di vista sociale e, di pari interesse, il loro costo. Sottinteso che la relativa provvista finanziaria è stata a carico delle casse erariali. Espresso a spanne, il ragionamento appena accennato dovrebbe servire a stabilire con convinzione se approvare o bocciare una proposta di consultazione popolare.

