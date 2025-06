Cosa dovrebbe fare una scuola se anche le punizioni dei compiti in più o dello star seduti durante la ricreazione diventano problematiche? Sono terrorizzato dai genitori invadenti | così Paolo Crepet

Le dinamiche scolastiche e i rapporti con i genitori sono spesso una sfida complessa, specialmente quando le punizioni e le comunicazioni diventano motivo di disagio. Come può una scuola migliorare il suo approccio, promuovendo un ambiente più sereno e costruttivo per studenti, insegnanti e famiglie? È fondamentale chiedersi: quali strategie adottare per trasformare conflitti in opportunità di crescita? La risposta risiede nella collaborazione e nel rispetto reciproco.

“ Sinceramente sono stufa di correggere innumerevoli correzioni di verifica scritte con i piedi, piene zeppe di errori ortografici gravi e di inesattezze. Se la tua idea è di continuare così, per me puoi stare a casa! “: così, a penna rossa, una maestra ha scritto il giudizio a un alunno, su un foglio di compiti. Siamo a Treviso, i genitori si sono arrabbiati, hanno chiesto un incontro alla scuola e un mese dopo i fatti (risalenti e metà maggio) hanno raccontato tutto: “Ci siamo dovuti nostro malgrado scontrare inaspettatamente con una metodologia di insegnamento che ricorda i racconti dei nostri nonni . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cosa dovrebbe fare una scuola se anche le punizioni dei compiti in più o dello star seduti durante la ricreazione diventano problematiche? Sono terrorizzato dai genitori invadenti”: così Paolo Crepet

In questa notizia si parla di: Scuola Compiti Cosa Dovrebbe

Schizofrenia digitale a scuola: perché lo smartphone è vietato in classe ma indispensabile per compiti, registro elettronico e comunicazioni tra studenti e docenti - Nella scuola italiana, il divieto di utilizzare il cellulare in aula si scontra con la sua imprescindibile funzione dopo le lezioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Puoi stare a casa”, Crepet: “La scuola deve essere esigente sennò tanto vale non andarci. Terrorizzato da alcuni genitori”; Elezioni RSU 2025, cosa deve fare la scuola; Compiti per casa, Crepet: L'abolizione è un fallimento del sistema scolastico. Riposo da cosa? C’è qualcuno che pensa che i nostri ragazzi siano stressati?.

“Puoi stare a casa”, Crepet: “La scuola deve essere esigente sennò tanto vale non andarci. Terrorizzato da alcuni genitori” - Continuano a fare scalpore le parole di una docente che ha scritto, come correzione di un compito di un alunno di una scuola primaria trevigiana, “per me puoi anche stare a casa”.

Scuola, la crociata contro i compiti che non serve a nessuno - Tra la proposta “leggera” del professor Schettini e l’invito sempre valido di Osvaldo Poli a educare alla responsabilità senza paura, è t ...

Scuola, circolare di Valditara su compiti a casa e verifiche in classe: cosa prevede - Il Ministro Valditara ha spiegato che "questa circolare ha lo scopo di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione fra famiglia e scuola, una collaborazione che a me sta particolarmente a ...