Cosa ci fa Wawrinka a Perugia? Lo svizzero tira il campo dopo l' allenamento

Sorpresa agli Internazionali di Perugia: Stan Wawrinka, ex campione Slam e simbolo del tennis mondiale, ha scelto la città umbra per un'importante sfida personale. Con una wild card nel Challenger locale, l’obiettivo di rientrare tra i top 100 Atp è più vivo che mai. La sua umiltà emerge anche in momenti semplici, come quando si dedica a tirare il campo dopo l’allenamento, dimostrando che il vero campione si riconosce anche nei gesti più quotidiani.

E' ufficiale: arriva Wawrinka. Il campione a Perugia per gli Internazionali - Perugia si prepara a brillare con l'arrivo di Stan Wawrinka! Il campione svizzero, ex numero 3 del mondo e re degli Slam, sbarca sui campi di terra rossa dal 2 al 16 giugno per gli Internazionali di Città di Perugia.

