Cosa c' è dietro la cabala su Garlasco | quello strano messaggio social

Nel cuore di Garlasco, un mistero avvolge ancora il messaggio enigmatico condiviso sui social da un ragazzo del gruppo di amici scomparso nel 2016. Cosa si nasconde dietro la sequenza "c 232"? Il settimanale Gente ha tentato di decifrare questo enigma, aprendo una finestra su un passato difficile e sui segreti mai svelati. Un’indagine che potrebbe cambiare la nostra comprensione di quei giorni oscuri.

Il messaggio di un ragazzo del gruppo di amici di Garlasco, morto suicida nel 2016, sarebbe stato "decriptato" dal settimanale Gente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa c'è dietro la cabala su Garlasco: quello strano messaggio social

Garlasco, il messaggio di Paola Cappa all'amico: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi» - Un sms criptico inviato da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, riemerge in un contesto di indagini: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi».

Garlasco, Resinovich, Pierina: cosa si agita dietro alle indagini diventate show televisivi. ? L’articolo di Massimo Lugli “ Tra processi mediatici, inchieste delle “Iene”, perquisizioni in diretta, interrogatori in differita, conduttori e conduttrici che giocano a Vostro Partecipa alla discussione

Delitto #Garlasco, il messaggio nascosto dell'amico di Sempio che si è suicidato, tradotto in ebraico significa" c'era una ragazza lì che sapeva" #Mattino5 @Rita_Cavallaro Partecipa alla discussione

