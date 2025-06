Cortona qui la tappa de I sentieri della ricerca In bici fino a Roma per incentivare la lotta ai tumori

A Cortona, il cuore della Toscana si anima con una straordinaria iniziativa: "I sentieri della ricerca" in bici fino a Roma, per sostenere la lotta ai tumori. Questa pedalata solidale unisce passione, solidarietà e speranza, coinvolgendo la comunità locale e oltre. Con il supporto di figure come Daniele Avolio e i Messaggeri della Ricerca, ogni pedalata diventa un messaggio potente di impegno e speranza. La sfida continua, e l'obiettivo è chiaro: fare la differenza nella lotta contro il cancro.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Il gruppo guidato da Daniele Avolio è stato ricevuto dal sindaco Luciano Meoni. Accoglienza con il Gruppo storico I «Messaggeri della ricerca» hanno fatto tappa a Cortona. Nel loro tour, partito da Forlì per raggiungere Roma, sono stati accolti dal sindaco Luciano Meoni e dall’esibizione del Gruppo storico della cittĂ di Cortona. Il progetto nato nel 2011 da un'idea di Daniele Avolio insieme al professor Dino Amadori, all'epoca direttore scientifico dell’Irst (Istituto romagnolo per lo studio dei tumori), ha come obiettivo la promozione della ricerca in campo oncologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, qui la tappa de «I sentieri della ricerca». In bici fino a Roma per incentivare la lotta ai tumori

