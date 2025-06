Corso di autodifesa per ragazzine adolescenti | Le aiutiamo a proteggersi

Scopri il corso di autodifesa ideato per rafforzare e proteggere le ragazze adolescenti di Castello di Godego. Un percorso pensato per renderle pi√Ļ forti, consapevoli e sicure di s√©, affrontando con coraggio le sfide quotidiane. Dal 14 giugno al 14 luglio, le giovani partecipanti avranno l'opportunit√† di imparare tecniche pratiche in un ambiente stimolante e sicuro, perch√© ogni ragazza merita di sentirsi forte e pronta a difendersi.

Rendere le ragazze d'oggi: forti, consapevoli e¬†sicure di s√©. Nasce con queste motivazioni il corso di autodifesa promosso dalla palestra ForMe a Castello di Godego. Per un mese, dal 14 giugno al 14 luglio, le¬†ragazze di et√† compresa tra i¬†12 e i 18 anni potranno seguire un percorso di lezioni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Corso di autodifesa per ragazzine adolescenti: ¬ęLe aiutiamo a proteggersi¬Ľ

In questa notizia si parla di: Corso Autodifesa Ragazzine Adolescenti

Italtrans, un corso di autodifesa per la sicurezza delle dipendenti - Italtrans lancia un innovativo corso di autodifesa gratuito per le proprie dipendenti a Calcinate, guidato dall'istruttore professionale Juri Ambrosioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corso di autodifesa per ragazzine adolescenti: ¬ęLe aiutiamo a proteggersi¬Ľ; Corsi di autodifesa per ragazzine adolescenti. Il titolare della palestra Costantino Bitti: ¬ęPenso a mia figli; Corso di autodifesa per ragazzine adolescenti: 'Le aiutiamo a proteggersi'.

Corsi di autodifesa per ragazzine adolescenti. Il titolare della palestra Costantino Bitti: «Penso a mia figlia 13enne» - GODEGO Il pensiero alla figlia appena adolescente e il desiderio di poterle offrire una base di sicurezza per una società sempre più imprevedibile.

Adolescenti, la migliore autodifesa è la fuga, come evitare aggressioni e molestie - è stato realizzato un corso di autodifesa, della durata di sei mesi, dedicato agli adolescenti del quartiere provenienti dalle famiglie in maggiore stato di difficoltà.

Donne e sicurezza. Al corso di autodifesa si iscrivono in ottanta. E tante sono ragazze - Ci sono donne adulte e giovanissime, mamme con le figlie, tra le oltre ottanta che hanno deciso di partecipare al corso di autodifesa ...