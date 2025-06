Corriere dello Sport | All’assalto di Beukema

Il calciomercato infiamma le pagine del Corriere dello Sport, con l’assalto a Beukema che tiene banco tra trattative intricate e colpi di scena. Da un lato, il futuro di Osimhen rimane avvolto nell’incertezza, dall’altro, la corsa contro il tempo per chiudere con Kevin De Bruyne. Una settimana decisiva che potrebbe rivoluzionare il destino delle grandi stelle del calcio italiano ed europeo. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperanno questi incerti scenari.

Una trattativa ad alta intensità, bifronte e complessa. Da un lato l'incognita sul futuro di Victor Osimhen, ancora legato al Napoli da un contratto ingombrante e difficile da sciogliere; dall'altro, la corsa contro il tempo per sbloccare gli ultimi dettagli dell'accordo con Kevin De Bruyne. Secondo quanto raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i nodi principali riguardano la questione dei diritti d'immagine, oggi divenuti ostacoli più robusti del previsto. De Bruyne, nodo diritti e visite mediche in stand-by La trattativa per il fuoriclasse belga è in stato avanzatissimo, al punto che Aurelio De Laurentiis – come ricorda Mandarini sul Corriere dello Sport – lo ha già «investito ufficiosamente» nel giorno della festa scudetto e durante la presentazione dei ritiri estivi.

