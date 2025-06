Correa saluta l’Inter | Sono sicuro che continuerete a vincere trofei porterò con me tanti ricordi – VIDEO

Joaquin Correa saluta l’Inter con il cuore ancora pulsante di ricordi e speranze. Dall’esordio con doppietta contro l’Hellas Verona ai momenti di sfida e crescita, la sua esperienza nerazzurra è stata un viaggio intenso e ricco di emozioni. Ora, al Botafogo, l’attaccante argentino guarda avanti, certo che il suo passato con i tifosi interisti continuerà a vivere nei cuori di tutti. La passione per il calcio non si ferma mai.

Passato al Botafogo pochi giorni fa, Joaquin Correa ha salutato l’Inter e i suoi tifosi con un post pubblicato sui social. Il suo messaggio. L’ esordio con doppietta contro l’Hellas Verona, poi pochi alti e tanti bassi. Potrebbe essere riassunta così l’esperienza all’ Inter di Joaquin Correa, acquistato dalla Lazio nell’estate del 2021 e passato al Botafogo a parametro zero pochi giorni fa. L’argentino ha voluto salutare il popolo nerazzurro con una compilation dei suoi gol postata sui suoi social e un messaggio nella descrizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea) IL MESSAGGIO – «Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi così come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. 🔗 Leggi su Internews24.com