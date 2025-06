Correa saluta l’Inter | Ricordi belli ma anche negativi Vincerete ancora!

Joaquin Correa si congeda dall’Inter con un mix di emozioni, ricordando i momenti più belli e affrontando le sfide più dure. Dopo tre anni all’ombra della Madonnina, il suo addio segna la fine di un capitolo importante nella sua carriera e nella storia nerazzurra. Con entusiasmo e speranza, il calciatore argentino si prepara a scrivere un nuovo capitolo al Botafogo, lasciando alle spalle ricordi indelebili e desideroso di nuove vittorie.

Dopo tre anni all'Inter Joaquin Correa si trasferisce al Botafogo. Tra gioie e dolori del suo percorso in nerazzurro, l'attaccante argentino porge il suo ultimo saluto all'ambiente interista. FINE DELLA STORIA – Termina anche la seconda avventura in nerazzurro per Joaquin Correa. Dopo le prime due stagioni, dal 2021 al 2023, seguite dal prestito all'Olympique Marsiglia e dal ritorno a Milano a giugno 2024, l'attaccante argentino adesso saluta per sempre l'Inter. L'ex Lazio è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera con il Botafogo, che avrà inizio col Mondiale per Club. Dopo l'ufficialità della cessione a titolo definitivo del calciatore da parte dell'Inter, Correa ha voluto spendere delle parole sui social per salutare il popolo nerazzurro.