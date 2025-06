Correa Paiva All Botafogo in estasi | Entusiasma allenatore e tifosi

Joaquin Correa sta per mettere piede al Botafogo, suscitando entusiasmo tra tifosi e allenatore Renato Paiva. L’attaccante argentino, ex Inter, si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo in Brasile e a disputare il Mondiale per Club. Le parole di Paiva sono un vero e proprio elogio, sottolineando le qualità di Correa e l’entusiasmo che porterà in squadra. La sua avventura brasiliana promette grandi emozioni e successi.

Correa pronto a sbarcare al Botafogo in Brasile e giocherà anche il Mondiale per Club. Sul Tucu ex Inter si è espresso l’allenatore della squadra Renato Paiva. Questo il suo grande elogio. ELOGI DAL NUOVO ALLENATORE – Joaquin Correa nelle prossime ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo. Il centravanti argentino lascia quindi l’Inter per volare in Brasile, dove giocherà almeno per due anni e mezzo (secondo il suo contratto). Inoltre, avrà anche l’opportunità di giocare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il tecnico del Botafogo, Renato Paiva, ha parlato in sala stampa proprio del Tucu, così come del prossimo acquisto Arthur Cabral, ex Fiorentina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Correa, Paiva (All. Botafogo) in estasi: «Entusiasma allenatore e tifosi»

Cosa riportano altre fonti

