Corpi trovati nel parco giallo sui nomi L’ipotesi | la neonata è stata strangolata

di Nino Femiani ROMA La parola mette i brividi: strangolamento. Perché si riferisce a un corpicino indifeso di sei-otto mesi, soffocato la sera prima del ritrovamento e abbandonato tra i rovi di Villa Pamphili a Roma. Secondo l’autopsia effettuata all’istituto di medicina legale della Cattolica, la piccola non è morta per un violento colpo alla testa o per gli stenti, come si è pensato dopo i primi sommari accertamenti. La neonata era a duecento metri dal cadavere di una donna tra i 20 e i 30 anni, quasi certamente sua madre, con grandi tatuaggi sul corpo, chiuso in un sacco nero e già in avanzato stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net