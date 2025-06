Corea del Sud RM e V dei BTS salutano i fan e i media dopo il congedo militare

Dopo aver completato il loro servizio militare, RM e V dei BTS tornano a salutare i fan e i media con entusiasmo e gratitudine. Questi due artisti, simboli internazionali del K-pop, hanno condiviso momenti di emozione e speranza, rafforzando il legame con milioni di sostenitori in tutto il mondo. Con il loro ritorno, il futuro della band si prospetta ancora più brillante e ricco di successi. RM e V hanno iniziato il...

Le superstar del K-pop RM e V sono gli ultimi membri dei BTS, il più famoso gruppo di musica pop coreana, con milioni di fan in tutto il mondo, ad essere stati congedati dall’esercito sudcoreano dopo aver assolto il servizio militare obbligatorio. Al momento del congedo a Chuncheon City, hanno salutato con un saluto militare davanti a circa 200 fan, alcuni dei quali provenienti dal Messico, dalla Turchia e dal Brasile. RM e V hanno iniziato il servizio militare nel dicembre 2023, mentre altri tre membri dei BTS – Jin, J-Hope e Suga – erano già da mesi sotto le armi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Sud, RM e V dei BTS salutano i fan e i media dopo il congedo militare

Le notizie più recenti da fonti esterne

Corea del Sud, RM e V dei BTS salutano i fan e i media dopo il congedo militare; Corea del Sud, fan in lacrime per il congedo dei BTS: RM e V salutano dopo 18 mesi di leva.

Corea del Sud, RM e V dei BTS salutano i fan e i media dopo il congedo militare - pop RM e V sono gli ultimi membri dei BTS, il più famoso gruppo di musica pop coreana, con milioni di fan in tutto ...

Altri due cantanti della band sudcoreana BTS hanno finito il servizio militare, e si fa più vicino il ritorno del gruppo - Martedì i cantanti RM e V dei BTS – il più famoso gruppo di musica pop coreana, con milioni di fan in tutto il mondo – sono stati congedati dall’esercito sudcoreano dopo aver completato il servizio mi ...

La popstar dei BTS Jin abbraccia 1.000 fan dopo aver terminato il servizio militare in Corea del Sud - La riunione del gruppo al completo è prevista per il 2025 «Siamo andati in pensione e ci siamo trasferiti in Guatemala ...