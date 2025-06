Coppola niente Juve | pronte le visite mediche con il Brighton Tutte le cifre e i dettagli dell’affare in Premier League

Diego Coppola dice addio alla Juventus, ma il suo futuro è ormai scritto al Brighton. Dopo una stagione brillante all’Hellas Verona e il debutto in Nazionale, il difensore italiano si prepara a firmare un contratto da 10 milioni di euro più bonus con il club inglese. Un affare che segna una nuova avventura in Premier League per Coppola, pronto a lasciare il segno anche in un campionato così competitivo. Tutti i dettagli dell’operazione nel nostro approfondimento.

Coppola, niente Juve: visite mediche con il Brighton. Gli aggiornamenti sul futuro del difensore dell’Hellas Verona. Tutti i dettagli. Come confermato da Fabrizio Romano su X, il Brighton ha programmato le visite mediche e la firma del contratto di Diego Coppola. Affare concluso per 10 milioni di euro più bonus: il difensore italiano, fresco di debutto in Nazionale, lascia così l’ Hellas Verona. Niente Juve per il promettente classe 2003: Coppola è pronto a volare in Premier League per la prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola, niente Juve: pronte le visite mediche con il Brighton. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare in Premier League

Il #Brighton raggiunge un accordo per ingaggiare Diego #Coppola come nuovo difensore centrale, eccoci qui! € 10 milioni più bonus all'#HellasVerona per il difensore italiano, in attesa delle visite mediche e della firma del contratto.

#HellasVerona #brighton #coppola #SerieA #calciomercato #PremierLeague

