Coppa Toscana Under 17 | Aurora Pitigliano sconfitta dal Banti San Barberino

Una partita molto avvincente e combattuta quella tra Aurora Pitigliano e Banti San Barberino, che ha infiammato il terreno di gioco di Barberino del Mugello. Nonostante la grinta dei giovani toscani, la sfida si è conclusa con un risultato stretto e emozionante, segnando l’epilogo di un'epica battaglia tra due squadre appassionate. La corsa alla Coppa Toscana Under 17 prosegue, ma questa volta a prevalere è stata la determinazione dei padroni di casa.

Si è fermata in terra fiorentina l’avventura del Pitigliano che, nella terza giornata dei triangolari di primo turno della Coppa Toscana Allievi provinciali Under 17, è stata sconfitta a Barberino del Mugello dal Banti San Barberino per 3-2. Le due squadre erano arrivate al confronto diretto alla pari con tre punti ciascuna e la stessa differenza reti, avendo battuto entrambe il Siena con l’identico punteggio di 3-1. E’ stata una partita molto combattuta, incerta fino alla fine. Alla fine è stata la compagine fiorentina ad imporsi di misura e ad accedere così ai quarti di finale. Per l’Aurora gol di Rinaldi e Piccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Toscana Under 17: Aurora Pitigliano sconfitta dal Banti San Barberino

