Convocata riunione urgente dopo lo scoppio della condotta idrica e l' area a rischio crollo Micciché | Voglio subito i lavori

In seguito allo scoppio della condotta idrica e al rischio di crollo nell’area di Micciché, è stata convocata una riunione urgente con i responsabili di Aica, i tecnici, il direttore dei lavori e il sindaco Franco Micciché. La priorità assoluta è intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e avviare immediatamente i lavori necessari. La situazione è critica, ma grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, si agirà senza indugio per risolvere questa emergenza.

Convocata una riunione urgente con i responsabili e i tecnici dell'Aica, il direttore dei lavori dell'appalto per il rifacimento della rete idrica e il sindaco Franco Micciché. Mentre i vigili del fuoco sono in piazza Vittorio Emanuele e stanno cercando di comprendere quali sono le condizioni del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Convocata riunione urgente dopo lo scoppio della condotta idrica e l'area a rischio crollo, Micciché: "Voglio subito i lavori"

