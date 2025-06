Convivenza e assegnazioni provvisorie | serve la residenza non il domicilio

Se state affrontando le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale capire la distinzione tra residenza e domicilio. Per il ricongiungimento al convivente, anche non coniugato, è richiesta una certificazione anagrafica che attesti una convivenza stabile. Ma cosa serve davvero: residenza o domicilio? Approfondiamo insieme questa importante questione, mentre il nuovo Contratto Collettivo Nazionale si avvicina a una definizione ufficiale.

Nel contesto delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 202526, uno dei motivi ammessi è il ricongiungimento al convivente, anche se non coniugato. Tuttavia, per dimostrare la convivenza stabile, è necessario produrre una certificazione anagrafica. Ma cosa si intende esattamente? Serve il domicilio o la residenza? Accordo in via di definizione Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

