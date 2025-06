Controquerela di justin baldoni contro blake lively respinta

Una battaglia legale che ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo si è conclusa con il rifiuto della controquerela da 400 milioni di dollari di Justin Baldoni contro Blake Lively e Ryan Reynolds. La decisione del tribunale, arrivata il 9 giugno, mette fine a una disputa intricata e complessa, lasciando i protagonisti a riflettere sulle implicazioni di questa vicenda. La controversia si è sviluppata attorno a accuse di...

respinta la causa da 400 milioni di dollari di Justin Baldoni contro Blake Lively e Ryan Reynolds. Il 9 giugno, un’importante decisione giudiziaria ha visto il rifiuto della controquerela da 400 milioni di dollari presentata dal regista e attore Justin Baldoni, coinvolto in una disputa legale con Blake Lively, Ryan Reynolds, la loro rappresentante Leslie Sloane e il quotidiano New York Times. La controversia si è sviluppata attorno a accuse di diffamazione, estorsione e interferenze contrattuali. motivazioni della decisione del tribunale. Il giudice federale Lewis J. Liman ha motivato il suo verdetto con l’ insufficienza delle prove presentate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Controquerela di justin baldoni contro blake lively respinta

In questa notizia si parla di: Justin Baldoni Blake Lively

Mister Movie | Blake Lively vs Justin Baldoni: Taylor Swift al Centro dello Scontro Legale su It Ends With Us - Nuove tensioni scuotono il mondo del cinema con il caso legale legato al film 'It Ends With Us'. Blake Lively e Justin Baldoni si trovano al centro di un acceso scontro, con il nome di Taylor Swift che riemerge tra le pesanti accuse.

Pensando alle influencers di TikTok, YouTube e così via che dovranno trovarsi un lavoro ora che Blake Lively ha praticamente vinto la sua causa contro Justin Baldoni… possano andare all’inferno e marcire nella loro misoginia! Partecipa alla discussione

Sul set di It Ends With Us c’era tensione: il body double di Justin Baldoni racconta l’atmosfera pesante e il cambiamento inaspettato di Blake Lively. | Da http://Rumors.it Partecipa alla discussione

