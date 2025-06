Controllore e controllato coincidono | il nodo del Commissario straordinario per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Controllore e controllato coincidono? La questione si fa calda per il nodo del commissario straordinario alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con l'evento ormai alle porte e le gare di appalto già avviate, emergono i dubbi su chi sorvegli chi in questa grande operazione. Un tema che, seppur in ritardo, torna d’attualità e solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e la gestione dei fondi pubblici.

I nodi al pettine su chi controllerĂ chi per le Olimpiadi 2026 sono arrivati. Forse un po’ in ritardo vista la vicinanza con l’evento e una macchina degli appalti giĂ avviata. Nel recente passato il tema era giĂ emerso in relazione ai compensi dell’amministratore delegato di Simico, la societĂ . 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Controllore e controllato coincidono: il nodo del Commissario straordinario per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

In questa notizia si parla di: Olimpiadi Controllore Controllato Coincidono

Controllore e controllato coincidono: il nodo del Commissario straordinario per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi, Busia (Anac): «Commissario non coincida con l'ad della Società. Controllore e controllato potrebbero sovrapporsi» - Cortina, si prevede la nomina a commissario dell'ad della Società Milano-

Olimpiadi Milano-Cortina, Anac: “Serve un commissario terzo, controllato non sia controllore” - Il presidente dell’autorità nazionale anticorruzione ha parlato alle commissioni di Ambiente e Trasporti della Camera ...