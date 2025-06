Controlli rafforzati nei luoghi della movida il nuovo piano della Prefettura per l' estate 2025

L’estate 2025 si preannuncia più sicura e sotto controllo grazie al nuovo piano della Prefettura di Messina, che prevede controlli rafforzati nei luoghi della movida. Con più agenti in strada e misure mirate contro la movida selvaggia, l’obiettivo è garantire divertimento responsabile e sicurezza per tutti. I dettagli di questa strategia saranno fondamentali per vivere l’estate in totale tranquillità e rispetto delle regole.

Più agenti in strada contro la movida selvaggia. Si è svolta ieri, presso il Palazzo del Governo di Messina, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cosima Di Stani cui hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali.

