Controlli della Stradale su alcool e droghe Ritirate quattro patenti e tolti 62 punti

Venerdì 30 maggio, la Polizia Stradale di Bologna ha intensificato i controlli su alcool e droghe, ritirando quattro patenti e decurtando 62 punti. Un intervento deciso per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza sulle strade. La prevenzione passa anche attraverso controlli rigorosi: la sicurezza di tutti dipende dalla responsabilità di ciascuno. Continua a leggere per scoprire come proteggere te stesso e gli altri.

Venerdì 30 maggio la Polizia Stradale ha rafforzato i controlli su tutto il territorio. Quattro le patenti ritirate, 62 i punti decurtati. Controlli che sono stati organizzati e fatti dagli agenti per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo si è svolto un articolato servizio della Polizia Stradale di Bologna finalizzato al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterati dall’uso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope. È stato predisposto un complesso dispositivo di quattro pattuglie della Polizia Stradale, con l’ausilio dell’Ufficio Mobile e del personale sanitario di Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli della Stradale su alcool e droghe. Ritirate quattro patenti e tolti 62 punti

