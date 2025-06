Controlli dei Carabinieri nel weekend | automobilista sorpreso alticcio aveva con se anche dell' hashish

Nel cuore del weekend, i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, assicurando sicurezza e legalità. A Ronco, San Martino in Strada e Villafranca, tre persone sono state denunciate: tra loro, un automobilista sorpreso in stato di ebbrezza e trovato in possesso di hashish. La prevenzione e la repressione dei comportamenti pericolosi continuano a essere una priorità per tutelare tutti sulle nostre strade.

E' di tre denunce il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai carabinieri della sezione Radiomobile, di Ronco, San Martino in Strada e Villafranca. Un automobilista per guida in stato di ebbrezza perchè è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Controlli dei Carabinieri nel weekend: automobilista sorpreso alticcio, aveva con se anche dell'hashish

