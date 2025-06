Contributi non dovuti la Corte dei Conti archivia fascicolo su sindaco e vicesindaco

La battaglia giudiziaria si conclude con un'epilogo favorevole per i protagonisti: la Corte dei Conti ha archiviato il fascicolo riguardante il sindaco Vincenzo Servalli e il vicesindaco Nunzio Senatore, chiudendo così le accuse di contributi non dovuti. Un tassello importante nella trasparenza amministrativa che dimostra come, anche nelle situazioni più complesse, la giustizia possa fare chiarezza e tutelare l'integrità istituzionale.

Contributi non dovuti, la Corte dei Conti archivia il fascicolo istruttorio nei confronti del sindaco Vincenzo Servalli e del vicesindaco Nunzio Senatore. Sullo sfondo c'era un presunto indebito versamento da parte del Comune di Cava de' Tirreni di contributi previdenziali non dovuti.

