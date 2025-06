Continuità assistenziale anche in vacanza accordo tra Federalberghi e Pederzoli

In un'epoca in cui la sicurezza dei turisti è prioritaria, Federalberghi Garda Veneto e l'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda rinnovano la loro alleanza, garantendo assistenza continua anche durante le vacanze. Questa collaborazione rafforzata non solo rassicura i visitatori, ma risponde efficacemente alle esigenze delle strutture ricettive del lago di Garda. Un passo avanti verso un turismo più sicuro e accogliente, dove il benessere di ogni ospite resta al centro.

Federalberghi Garda Veneto e l'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda rinnovano l'alleanza per promuovere i servizi sanitari tra i turisti e soddisfare così le richieste delle aziende ricettive in zona lago. Durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, le due realtà avevano siglato la prima.

