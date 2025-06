Continuano i controlli nella zona rossa ma nel week end nessun allontanamento

Nonostante le rigorose misure nella zona rossa, il weekend si è svolto senza allontanamenti, grazie a servizi straordinari di prevenzione coordinati dalle forze dell’ordine. La collaborazione interforze garantisce un controllo capillare e una maggiore sicurezza per la comunità, dimostrando come l’unione di risorse e competenze possa fare la differenza. Continueranno così i monitoraggi per tutelare la salute pubblica e mantenere l’ordine nel territorio.

Anche nell’ultimo fine settimana il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha predisposto servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio nel centro cittadino, coordinati dalla Questura e svolti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Continuano i controlli nella "zona rossa" ma nel week end nessun allontanamento

Se ne parla anche su altri siti

Continuano i controlli nella zona rossa ma nel week end nessun allontanamento; ARCELLA | Espulso nel 2024, ritrovato durante i controlli in zona rossa: arrestato 26enne; Fontivegge ’zona rossa’: C’è voluto il Governo.... Il Comune ora faccia il suo.

Zona rossa, decine di controlli nel weekend: Daspo a 3 persone ubriache - Zone rosse, decine di persone controllate ma anche nuovi provvedimenti.

Zona rossa e non solo: Ca' Sugana blinda i quartieri. Scattano i controlli mirati - Scatta da oggi il piano "Treviso Sicura", la task force della polizia locale per garantire la sicurezza del centro e dei quartieri contro episodi di degrado e spaccio di ...

Pasqua in zona rossa: disposto un potenziamento dei controlli di Polizia - In vista delle festività pasquali, quando tutta Italia tornerà ad essere zona rossa nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile, il Governo si è attivato con un potenziamento dei controlli: saranno 70.