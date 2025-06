Continassa Juve | i bianconeri continuano ad allenarsi in vista del Mondiale per Club

Continassa Juve si prepara con grande determinazione per il mondiale per club, tra allenamenti intensi e aggiornamenti costanti su infortuni, recuperi e probabili formazioni. La squadra bianconera, focalizzata su ogni dettaglio, lavora con impegno per essere al massimo della forma. Scopriamo insieme tutte le ultime novitĂ dalla Continassa e le strategie che potrebbero fare la differenza nei prossimi impegni. La Juventus si avvicina a questa sfida con la massima concentrazione e passione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Juventus al lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno 2025, per continuare la preparazione in vista della prima gara del Mondiale per Club, in programma nella notte italiana di giovedì 19 giugno – alle ore 3:00 – contro l’Al Ain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: i bianconeri continuano ad allenarsi in vista del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: continassa - juve - vista - bianconeri

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

UltimeJuve Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Juventus si allena alla Continassa in vista del Lecce: Tudor sta lavorando su tre concetti; Juventus, leggero affaticamento per Vlahovic: nessun allarme in vista del Torino; Continassa Juve: Infortunati, Diffidati, Formazioni e NovitĂ .

Allenamento Juve, il report della seduta odierna dei bianconeri: su cosa ha lavorato Tudor in vista del Mondiale per Club - Allenamento Juve, il report della seduta odierna dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista del Mondiale per Club.

Locatelli Juventus, come sta il centrocampista bianconero? Tutti gli aggiornamenti direttamente dalla Continassa - Tutti gli aggiornamenti direttamente dalla Continassa dopo il problema alla caviglia Direttamente dalla Continassa arrivano aggiornamenti mol ...

Calciomercato Juve, tre volti “nuovi” alla Continassa: i bianconeri ritrovano questi giocatori in vista del Mondiale per Club - Continassa Juve: riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club senza i nazionali Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffid ...