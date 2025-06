Conte quesito cittadinanza rischia allontanare soluzione

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, avverte che il referendum sulla cittadinanza potrebbe ostacolare la soluzione auspicata. Pur riconoscendo la battaglia come giusta, sottolinea come l’uso dello strumento referendario possa allontanare il traguardo. Con una posizione decisa, invita a riflettere sull’importanza di strumenti più efficaci per risolvere il problema della cittadinanza, affinché il cambiamento non resti un obiettivo irraggiungibile.

"Battaglia giusta ma strumento sbagliato. Noi abbiamo lasciato libertĂ di voto e io personalmente ho votato si. Chi ha proposto il referendum sulla cittadinanza rischia però di allontanare la soluzione". Lo ha detto il leader del Movimento cinque Stelle, Giuseppe Conte, a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte, quesito cittadinanza rischia allontanare soluzione

Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza - Giuseppe Conte esorta a partecipare attivamente ai referendum su lavoro e cittadinanza, definendoli una preziosa opportunitĂ per lavoratori e disoccupati.

