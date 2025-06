Conte contro il riarmo europeo insieme all’ex ministro greco Varoufakis e all’ecomista Sachs

Roma, 10 giugno 2025 – Mentre il dibattito pubblico si sposta dal verde alla difesa, un allarme rivoluzionario scuote l’Europa: il rischio di un’escalation militare che rischia di compromettere la propria sovranità e il fragile equilibrio globale. Giuseppe Conte, Yanis Varoufakis e Jeffrey Sachs uniscono le forze in un j’accuse coraggioso contro il riarmo crescente, chiedendo di riscoprire il senso di una vera transizione ecologica e di una pace duratura per il nostro continente.

Roma, 10 giugno 2025 – Mentre in Europa si discute sempre meno di transizione ecologica e sempre più di “difesa comune”, si sta consumando un cambio di paradigma industriale e politico senza precedenti — e soprattutto senza dibattito pubblico. È il j’accuse lanciato dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e condiviso dall’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, e dall’economista americano Jeffrey Sachs. I tre sono intervenuti all’evento “The Economic Conditions for Peace” organizzato al Parlamento europeo organizzato dagli eurodeputati del Movimento cinque stelle (The Left). 🔗 Leggi su Quotidiano.net