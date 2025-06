Contatti tra Napoli e Milan | il calciatore vuole giocare con Conte

Secondo Fabrizio Romano, il calciatore desidera fortemente unirsi a Conte e al Napoli, alimentando i rumors di un possibile trasferimento. Tuttavia, sul tavolo ci sono anche contatti con il Milan, rendendo questa fase di mercato molto incerta ed emozionante. La rosa azzurra si sta arricchendo in vista della preparazione estiva a Dimaro, ma la vera sorpresa potrebbe ancora arrivare: il futuro di questo talento è tutto da scoprire.

Fabrizio Romano conferma la volontĂ del calciatore di unirsi al Napoli: spuntano contatti con il Milan, trattativa avanzata La rosa azzurra si va piano piano componendo in vista del ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Per il primo raduno estivo, Antonio Conte vuole giĂ lavorare con una buona parte di squadra. Ed ecco che oggi è arrivato il difensore Marianucci, ma non sarĂ l'unico acquisto di questo inizio di mercato. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli è a lavoro con il Milan per il trasferimento di Yunus Musah, centrocampista statunitense che sarebbe desideroso di giocare con i Campioni d'Italia e quindi di essere inserito in rosa per la Champions League.