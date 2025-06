Contante ed economia sommersa | criticità per il sistema socio-economico italiano

"Il diffuso utilizzo del contante e l'estensione dell' economia sommersa rappresentano criticità molto significative del sistema socio-economico italiano perché riducono la tracciabilità, facilitando il riciclaggio dei proventi di ogni tipo di reato economico". Lo afferma il direttore dell'Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, Enzo Serata nella presentazione dell'attività del 2024. "La prevenzione antiriciclaggio può contribuire ad accrescere la sensibilità della Pubblica amministrazione ai rischi di infiltrazione criminale, rendendola meno vulnerabile anche alla corruzione" ha aggiunto.

