Consiglio regionale bando per riaprire la mitica buvette a colazione e pranzo | costi e potenziali ricavi

Dopo anni di attesa, il Consiglio regionale apre un bando per riaprire la storica buvette di Palazzo Cesaroni, offrendo nuovamente colazioni e pranzi a dipendenti, staff e politici. Un’opportunità che promette di rivitalizzare il cuore amministrativo dell’Umbria, combinando costi contenuti e potenziali ricavi. Questa iniziativa potrebbe trasformare lo storico luogo in un centro di convivialità e decisioni condivise, restituendo così alla politica umbra un suo spazio di storia e dialogo.

I dipendenti di Palazzo Cesaroni, gli staff dei gruppi politici regionali e i politici stessi da diversi anni non possono più usufruire del bar-tavola calda al mitico piano -2 dove c'è anche piccolo locale oscurato da tendaggi dove la politica umbra, pranzando, prendeva decisioni politiche o. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Consiglio regionale, bando per riaprire la mitica "buvette" a colazione e pranzo: costi e potenziali ricavi

In questa notizia si parla di: consiglio - regionale - bando - riaprire

