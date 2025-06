Consegna all' avvocato le chat Whatsapp dell' ex la Cassazione | Chi spia i messaggi rischia fino a 10 anni di carcere

Lo sguardo indiscreto sui messaggi WhatsApp può portare a conseguenze molto serie: fino a dieci anni di carcere, come stabilito dalla Cassazione. La recente sentenza del 5 giugno chiarisce i rischi legali di chi spia i messaggi altrui, anche in situazioni di separazione. Per tutelare i vostri diritti e la vostra privacy, affidatevi a esperti e consegnate le chat all’avvocato, perché conoscere i propri diritti è il primo passo per proteggerli.

Spiare i messaggi WhatsApp altrui può costare fino a dieci anni di carcere. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con una sentenza emanata il 5 giugno scorso dopo la denuncia di una donna nei confronti del suo ex marito. Il caso in questione nasce da una separazione coniugale degenerata in.

