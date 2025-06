Consegna all' avvocato le chat Whatsapp dell' ex la Cassazione | Chi spia i messaggi rischia fino a 10 anni di carcere

La cassazione ha chiarito che spiare i messaggi WhatsApp dell'ex coniuge può comportare sanzioni penali fino a 10 anni di carcere. Questa decisione, presa il 5 giugno, rafforza la tutela della privacy e sottolinea come la sorveglianza clandestina costituisca una grave violazione dei diritti personali. La sentenza nasce da un caso di separazione difficile, evidenziando l'importanza di affidarsi alle vie legali per risolvere le controversie.

