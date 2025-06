Conquistata la Promozione Olympic in festa

La Morbegno calcistica esplode di gioia: l’Olympic conquista la Promozione, riportando il calcio valtellinese ai livelli che merita. Dopo anni di sacrifici e speranze, il sogno si realizza con una vittoria convincente in trasferta. È un traguardo storico per la società, un risultato che premia passione, dedizione e il talento dei nostri ragazzi. La festa è solo all’inizio: ora, pronti a scrivere nuove pagine di successo!

La Morbegno calcistica è in festa: l’Olympic supera la Rosatese e vola in Promozione. Un traguardo importante per una delle società storiche del calcio valtellinese, dopo anni di purgatorio nelle categorie minori. Dopo il pareggio in casa contro l’Orione, la sfida decisiva dei playoff si è disputata domenica e si è conclusa con la vittoria per 2-0 (gol di Chilafi e Invernizzi) in casa della Rosatese, guidata da mister Fabio Tarca, seconda in campionato. Questa vittoria si inserisce in una stagione ricca di soddisfazioni targate Olympic Morbegno: le squadre Juniores e dei Giovanissimi Under 15 hanno conquistato la vittoria nei rispettivi gironi provinciali, assicurandosi la promozione al campionato regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conquistata la Promozione. Olympic in festa

