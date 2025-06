Conosciuto anche come ormone dell’amore l’ossitocina è un neurostramettitore che svolge un ruolo prezioso anche per modulare la risposta allo stress e per migliorare il benessere generale Come stimolare il suo rilascio? Dal canto alla pet therapy ecco alcune strategie scientificamente provate

Conosciuto come l’ormone dell’amore, l’ossitocina non è solo un simbolo di legami affettivi, ma anche un potente alleato per il nostro benessere. Questo neurotrasmettitore, spesso definito "antistress naturale", può essere stimolato attraverso semplici strategie quotidiane, dalla pet therapy a tecniche di rilassamento. Ma come agisce nello specifico e come possiamo favorirne il rilascio? Scopriamolo insieme, perché il benessere è a portata di mano.

V iene spesso indicato come ormone dell'amore, per il suo ruolo nelle emozioni e nei legami sociali, ma i suoi effetti su corpo e mente sono in realtà molteplici. Parliamo dell'ossitocina, considerata una sorta di ansiolitico naturale, per la sua capacità di contrastare lo stress e favorire un senso di calma e sicurezza. Ormoni della felicità: 7 dritte per stimolarli in modo naturale X Ma come agisce nello specifico questo ormone? E soprattutto come stimolare il suo rilascio e aumentare il benessere dell'organismo? A spiegarlo nel libro " Osteopatia – il manuale di autoaiuto" (Edizioni LSWR) sono Torsten Liem (esperto di fama mondiale) e Christine Tsolodimos.

