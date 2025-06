Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità | Benvenuto al nuovo Presidente di Confindustria Dispositivi Medici Fabio Faltoni

Con entusiasmo e visione innovativa, Fabio Faltoni assume la guida di Confindustria Dispositivi Medici, portando con sé una solida esperienza nei settori della tecnologia medicale e dei servizi sanitari integrati. La sua leadership rappresenta un nuovo capitolo di crescita e sviluppo per il comparto, rafforzando il ruolo strategico delle aziende italiane nel panorama internazionale. È il momento di aprire nuovi orizzonti e costruire un futuro più competitivo e sostenibile per la sanità italiana.

Confapi Sanità e Conflavoro PMI Sanità danno il benvenuto al nuovo Presidente di Confindustria Dispositivi Medici, ingegner Fabio Faltoni, figura imprenditoriale di lunga esperienza nei settori della tecnologia medicale e dei servizi integrati per la sanità, ben noto per essere riuscito, primo in It. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it